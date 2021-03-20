Геращенко: поліція притягне до відповідальності причетних до заворушень під ОП

За його словами, на протесті в Києві є люди, які замовили провокації.

"Замовників цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція і пролилася кров. Після цього президента звинуватять у тому, що він використовує силу на мирних мітингах", - заявив він.

При цьому Геращенко наголосив, що поліція не піддасться на такі провокації і у них є достатньо сил, щоб забезпечити порядок.

"Ми не будемо йти на шляху до провокацій. У нас достатньо сил для того, щоб захистити громадський порядок, щоб все владнати", - додав він.

Заступник голови МВС також додав, що протестувальники понесуть відповідальність за хуліганські дії.

"Більшість мітингувальників - це чесні вільні люди, які прийшли і спокійно себе ведуть. Однак є кілька десятків людей, які зафіксовані на відео з різних ракурсів. І вони будуть нести відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла", - підкреслив він.