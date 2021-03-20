Геращенко: поліція притягне до відповідальності причетних до заворушень під ОП

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що причетних до заворушень під Офісом президента на підтримку Сергія Стерненко понесуть відповідальність за хуліганські дії. Зокрема, за псування державного майна.

За його словами, на протесті в Києві є люди, які замовили провокації.

"Замовників цієї провокації мріють, щоб вийшла поліція і пролилася кров. Після цього президента звинуватять у тому, що він використовує силу на мирних мітингах", - заявив він.

При цьому Геращенко наголосив, що поліція не піддасться на такі провокації і у них є достатньо сил, щоб забезпечити порядок.

"Ми не будемо йти на шляху до провокацій. У нас достатньо сил для того, щоб захистити громадський порядок, щоб все владнати", - додав він.

Заступник голови МВС також додав, що протестувальники понесуть відповідальність за хуліганські дії.

"Більшість мітингувальників - це чесні вільні люди, які прийшли і спокійно себе ведуть. Однак є кілька десятків людей, які зафіксовані на відео з різних ракурсів. І вони будуть нести відповідальність за хуліганські дії, псування державного майна, за розбиття скла", - підкреслив він.