Программой визита запланированы встречи с членами правительства и парламентариями Канады

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко находится с рабочим визитом в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"9-14 июня 2018 года первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в составе делегации группы дружбы с Канадой в Верховной раде Украины находится с визитом в Канаде. Программой визита запланированы встречи с членами правительства и парламентариями Канады, в частности членами группы дружбы Канада - Украина и представителями украинской диаспоры", - говорится в сообщении.

Так, во время визита планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, вопрос освобождения заложников и политзаключенных, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и скоординировать общие позиции в парламентских ассамблеях и международных организациях.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий начал визит во Францию.