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Геращенко находится с рабочим визитом в Канаде

НовостиПолитика    11.06.2018 - 16:01
Фото: Ирина Геращенко с представителями украинской диаспоры в Канаде (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко с представителями украинской диаспоры в Канаде (rada.gov.ua)

Программой визита запланированы встречи с членами правительства и парламентариями Канады

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко находится с рабочим визитом в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"9-14 июня 2018 года первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в составе делегации группы дружбы с Канадой в Верховной раде Украины находится с визитом в Канаде. Программой визита запланированы встречи с членами правительства и парламентариями Канады, в частности членами группы дружбы Канада - Украина и представителями украинской диаспоры", - говорится в сообщении.

Так, во время визита планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, политику безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе, вопрос освобождения заложников и политзаключенных, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и скоординировать общие позиции в парламентских ассамблеях и международных организациях.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий начал визит во Францию.

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Теги публикации: Ирина Геращенко, Канада, Верховная Рада, рабочий визит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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