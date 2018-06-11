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Геращенко перебуває з робочим візитом у Канаді

НовиниПолітика    11.06.2018 - 16:01
Фото: Ірина Геращенко з представниками української діаспори в Канаді (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко з представниками української діаспори в Канаді (rada.gov.ua)

Програмою візиту заплановані зустрічі із урядовцями та парламентарями Канади

Перший заступник Голови Верховної ради України Ірина Геращенко перебуває з робочим візитом у Канаді. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

"9-14 червня 2018 року перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко у складі делегації групи дружби з Канадою у Верховній раді України перебуває з візитом у Канаді. Програмою візиту заплановані зустрічі із урядовцями та парламентарями Канади, зокрема членами групи дружби Канада - Україна та представниками української діаспори", - сказано у повідомленні.

Так, під час візиту заплановано обговорити актуальні питання торговельно-економічного та культурно-гуманітарного співробітництва, безпекову та гуманітарну ситуацію на Донбасі, питання звільнення заручників та політв’язнів, порушення прав людини в окупованому Криму та скоординувати спільні позиції у парламентських асамблеях та міжнародних організаціях.

Нагадаємо, голова Верховної ради України Андрій Парубій почав візит до Франції.

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Теги публікації: Ірина Геращенко, Канада, Верховна Рада, рабочий визит  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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