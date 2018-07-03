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Геращенко: Москалькова должна извиниться перед Денисовой за "откровенно хамское поведение"

НовостиПолитика    03.07.2018 - 15:03
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина ждет официальной реакции РФ относительно инициативы передать 23 россиянина для обмена

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова должна извиниться перед уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой за "откровенно хамское поведение". Об этом Геращенко написала в Facebook.

"Мы ждем от Москальковой официальных извинений перед ее коллегой Денисовой за откровенно хамское поведение, не достойное института обмудсмена, когда ее джип едва не сбил госпожу Людмилу, а "боярыня Москалькова" даже не вышла поздороваться, и сделала все, чтобы сорвать договоренности президентов", - написала она.

Как сообщила Геращенко, сегодня в ее приемную поступил телефонный звонок якобы из приемной Москальковой, в ходе которого Геращенко сообщили о желании омбудсмену РФ обсудить заявленный вчера список на обмен. По словам Геращенко, телефонный звонок осуществили российские пранкеры.

"Украинская власть работает в тесной координации, АП, МВД, я, офис обмудсмена, поэтому не стоит нас разводить, не удастся. А все вопросы относительно удерживаемых российский обмудсмен должен обсуждать со своей коллегой госпожой Денисовой (после извинений, конечно)", - отметила она.

Вместе с тем, Геращенко отметила, что Украина ждет официальной реакции РФ относительно украинской инициативы передать 23 россиянина ради освобождения украинцев.

 

Сьогодні до моєї приймальні зателефонували з російського номеру, представилися моїм секретарям .... Кірой, помічником, ...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 3 липня 2018 р.

Напомним, вчера Геращенко назвала фамилии россиян для обмена на украинских политзаключенных.

Геращенко объяснила, почему Вышинского не включили в список обмена Денисова обратилась к послам ЕС с просьбой поддержать Украину в освобождении политзаключенных Кремля
Теги публикации: Ирина Геращенко, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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