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Геращенко: Москалькова має вибачитися перед Денісовою за "відверто хамську поведінку"

НовиниПолітика    03.07.2018 - 15:03
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна чекає офіційної реакції РФ щодо ініціативи передати 23 росіянина для обміну

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова має вибачитися перед уповноваженим Верховної ради України з прав людини Людмилою Денісовою за "відверто хамську поведінку". Про це Геращенко написала у Facebook.

"Ми чекаємо від Москалькової офіційних вибачень перед її колегою пані Денісовою за відверто хамську поведінку, не гідну інституту обмудсмена, коли її джип ледь не збив пані Людмилу, а "боярина Москалькова" навіть не вийшла привітатися, й зробила все, аби зірвати домовленості президентів", - написала вона.

Як повідомила Геращенко, сьогодні до її приймальні надійшов телефонний дзвінок нібито з приймальні Москалькової, у ході якого Геращенко повідомили про бажання омбудсмена РФ обговорити заявлений вчора список на обмін. За словами Геращенко, телефонний дзвінок здійснили російські пранкери.

"Українська влада працює в тісній координації, АП, МВС, я, офіс обмудсмена, тому не варто нас розводити, не вдастся. А всі питання щодо утримуваних російський обмудсмен має обговорювати зі своєю колегою пані Денісовою (після вибачень, звичайно)", - зазначила вона.

Разом з тим, Геращенко наголосила, що Україна чекає офіційної реакції РФ щодо української ініціативи передати 23 росіянина задля звільнення українців.

 

Сьогодні до моєї приймальні зателефонували з російського номеру, представилися моїм секретарям .... Кірой, помічником, ...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, вчора Геращенко назвала прізвища росіян для обміну на українських політв'язнів.

Геращенко пояснила, чому Вишинського не включили у список обміну Денісова звернулась до послів ЄС з проханням підтримати Україну у звільненні політв'язнів Кремля
Теги публікації: Ірина Геращенко, Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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