Геращенко: Москалькова має вибачитися перед Денісовою за "відверто хамську поведінку"

Україна чекає офіційної реакції РФ щодо ініціативи передати 23 росіянина для обміну

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова має вибачитися перед уповноваженим Верховної ради України з прав людини Людмилою Денісовою за "відверто хамську поведінку". Про це Геращенко написала у Facebook.

"Ми чекаємо від Москалькової офіційних вибачень перед її колегою пані Денісовою за відверто хамську поведінку, не гідну інституту обмудсмена, коли її джип ледь не збив пані Людмилу, а "боярина Москалькова" навіть не вийшла привітатися, й зробила все, аби зірвати домовленості президентів", - написала вона.

Як повідомила Геращенко, сьогодні до її приймальні надійшов телефонний дзвінок нібито з приймальні Москалькової, у ході якого Геращенко повідомили про бажання омбудсмена РФ обговорити заявлений вчора список на обмін. За словами Геращенко, телефонний дзвінок здійснили російські пранкери.

"Українська влада працює в тісній координації, АП, МВС, я, офіс обмудсмена, тому не варто нас розводити, не вдастся. А всі питання щодо утримуваних російський обмудсмен має обговорювати зі своєю колегою пані Денісовою (після вибачень, звичайно)", - зазначила вона.

Разом з тим, Геращенко наголосила, що Україна чекає офіційної реакції РФ щодо української ініціативи передати 23 росіянина задля звільнення українців.

Сьогодні до моєї приймальні зателефонували з російського номеру, представилися моїм секретарям .... Кірой, помічником, ... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, вчора Геращенко назвала прізвища росіян для обміну на українських політв'язнів.