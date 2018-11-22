ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Геращенко констатировала отсутствие позитивных сигналов от РФ по обмену заложниками

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 19:10
Геращенко констатировала отсутствие позитивных сигналов от РФ по обмену заложниками
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко отметила, что в ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом

На данный момент нет позитивных сигналов от Российской Федерации на предложения Украины относительно обмена заложниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко напомнила, что украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности, ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса. В частности, Украина готова передать россиянам их криминалитет, в обмен на политзаключенных Кремля.

"Пока положительных сигналов на эти предложения нет, к сожалению. Также ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября", - написала она.

Геращенко констатировала отсутствие позитивных сигналов от РФ по обмену заложниками

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова 27 ноября забрать заключенных из тюрем оккупированного Донбасса. Речь идет о тех лицах, которые были осуждены еще до начала войны на Донбассе и хотят отбывать наказание в Украине.

Также сообщалось, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года.

Украина в ТКГ предложила переформатировать политическую подгруппу На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - ООС
Новости Украины Ирина ГеращенкоДонбассобмен пленными
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь