Геращенко констатировала отсутствие позитивных сигналов от РФ по обмену заложниками

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко отметила, что в ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом

На данный момент нет позитивных сигналов от Российской Федерации на предложения Украины относительно обмена заложниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко напомнила, что украинская сторона готова помиловать преступников, причастных к преступлениям против территориальной целостности, ради освобождения заложников из оккупированного Донбасса. В частности, Украина готова передать россиянам их криминалитет, в обмен на политзаключенных Кремля.

"Пока положительных сигналов на эти предложения нет, к сожалению. Также ОРДЛО не готовы к перемещению заключенных, не связанных с конфликтом. Украинская сторона предлагала осуществить такое перемещение 27 ноября", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова 27 ноября забрать заключенных из тюрем оккупированного Донбасса. Речь идет о тех лицах, которые были осуждены еще до начала войны на Донбассе и хотят отбывать наказание в Украине.

Также сообщалось, что украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведение сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года.