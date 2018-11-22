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Геращенко констатувала відсутність позитивних сигналів від РФ щодо обміну заручниками

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 19:10
Геращенко констатувала відсутність позитивних сигналів від РФ щодо обміну заручниками
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко зазначила, що в ОРДЛО не готові до переміщення ув’язнених, не пов’язаних з конфліктом

Наразі немає позитивних сигналів від Російської Федерації на пропозиції України щодо обміну заручниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко нагадала, що українська сторона готова помилувати злочинців, причетних до злочинів проти територіальної цілісності, заради звільнення заручників з окупованого Донбасу. Зокрема, Україна готова передати росіянам їх криміналітет, в обмін на політв’язнів Кремля.

"Поки що позитивних сигналів на ці пропозиції немає, на жаль. Також ОРДЛО не готові до переміщення ув’язнених, не пов’язаних з конфліктом. Українська сторона пропонувала здійснити таке переміщення 27 листопада", - написала вона.

Геращенко констатувала відсутність позитивних сигналів від РФ щодо обміну заручниками

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова 27 листопада забрати в'язнів із тюрем окупованого Донбасу. Мова йде про тих осіб, які були засуджені ще до початку війни на Донбасі і хочуть відбувати покарання в Україні.

Також повідомлялося, що українська сторона в Тристоронній контактній групі у ході засідання у Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року. 

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