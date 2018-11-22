Геращенко констатувала відсутність позитивних сигналів від РФ щодо обміну заручниками

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Геращенко зазначила, що в ОРДЛО не готові до переміщення ув’язнених, не пов’язаних з конфліктом

Наразі немає позитивних сигналів від Російської Федерації на пропозиції України щодо обміну заручниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення першого віце-спікера парламенту, учасника переговорів Ірини Геращенко у Facebook.

Геращенко нагадала, що українська сторона готова помилувати злочинців, причетних до злочинів проти територіальної цілісності, заради звільнення заручників з окупованого Донбасу. Зокрема, Україна готова передати росіянам їх криміналітет, в обмін на політв’язнів Кремля.

"Поки що позитивних сигналів на ці пропозиції немає, на жаль. Також ОРДЛО не готові до переміщення ув’язнених, не пов’язаних з конфліктом. Українська сторона пропонувала здійснити таке переміщення 27 листопада", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна готова 27 листопада забрати в'язнів із тюрем окупованого Донбасу. Мова йде про тих осіб, які були засуджені ще до початку війни на Донбасі і хочуть відбувати покарання в Україні.

Також повідомлялося, що українська сторона в Тристоронній контактній групі у ході засідання у Мінську ініціювала розведення сил у Станиці Луганській 26 листопада 2018 року.