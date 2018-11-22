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Украина готова 27 ноября забрать заключенных из тюрем оккупированного Донбасса, - Геращенко

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 13:39
Украина готова 27 ноября забрать заключенных из тюрем оккупированного Донбасса, - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украина предлагает определить КПВВ, на котором Денисова сможет забрать заключенных

Украина готова 27 ноября 2018 года забрать заключенных из тюрем оккупированного Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера парламента, участника переговоров контактной группы Ирины Геращенко в Facebook.

По словам Геращенко, сегодня, 22 ноября, в рамках заседания гуманитарной подгруппы контактной группы, Украина предлагает определить КПВВ, на котором украинский омбудсмен Людмила Денисова сможет забрать заключенных. Речь идет о тех лицах, которые были осуждены еще до начала войны на Донбассе и хотят отбывать наказание в Украине.

"Мы предлагаем 27 ноября забрать тех осужденных по уголовным преступлениям еще до начала войны, которые находятся в тюрьмах Донбасса и хотят отбывать наказание в Украине. Омбудсмен Людмила Денисова и представители ее офиса готовы 27 ноября забрать этих осужденных на КПВВ, которое предлагаем сегодня определить на гуманитарной группе", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что новым представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе назначен Евгений Марчук, который до этого входил в состав подгруппы по безопасности.

Кроме того, Геращенко писала, что Украина сегодня на заседании контактной группы будут требовать от России распустить все нелегитимные институты на временно оккупированной территории Донбасса.

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