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Геращенко про нібито другу бомбу в Луцьку: підтвердження немає

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 17:57
Геращенко про нібито другу бомбу в Луцьку: підтвердження немає
Фото: Антон Геращенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Поліція вивчає пересування терориста

На даний момент немає підтвердження про другу бомбу, нібито закладену чоловіком, який захопив заручників у Луцьку. Однак правоохоронці намагаються з'ясувати можливе місцезнаходження другого вибухового пристрою.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Поки немає інформації про його (другого вибухового пристрою, - ред.) місцезнаходження. Було сказано абстрактно, що такий пристрій є. Ми вивчаємо зараз шляхи слідування даного правопорушника в надії знайти зачіпку, де можливо таке пристрій стояв би", - зазначив Геращенко.

Він також розповів про вибухи, які час від часу лунають в Луцьку.

"Я думаю, що це щось на зразок вибухових пакетів, а не осколкові пристрою... Далі будуть переговори, тому що тільки переговори можуть гарантувати безпеку заручників і самого порушника", - додав Геращенко.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що, зі слів терориста, заручники знаходяться в нормальному стані, а правоохоронці вже встановили з нею контакт.

Він також спростував поширену інформацію про те, що нападник Максим Кривош нібито проходив психіатричне лікування.

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