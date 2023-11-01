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Гепатит А знайшли ще в одній області

Ілюстративне фото: гепатит А знайшли ще в одній області (РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Вірусний гепатит А було виявлено у Івано-Франківській області. Станом на 1 листопада в обласній клінічній інфекційній лікарні перебувають семеро людей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомила заступниця генерального директора медзакладу Наталія Дьоміна, пише "Суспільне".

За її даними, серед хворих - четверо дорослих та троє дітей.

"Діти - віком шести-семи років. Є такі, що у 5-6 класах. Всі пацієнти з Івано-Франківська. Їхній стан - середньої важкості. Важких немає. Є хворі, яких госпіталізували 31 жовтня та 1 листопада", - каже Дьоміна.

Що відомо про гепатит А

Вірусний гепатит А (хвороба Боткіна) - це гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі, з переважним ураженням печінки та травного каналу. Вірус гепатиту А передається від людини до людини побутовим шляхом. 

Найчастіше інфікування відбувається під час подорожей і відпочинку - коли виникають труднощі з дотриманням правил особистої гігієни, вживається вода з неперевірених джерел. Так само великий ризик зараження під час побутових контактів - у сім'ї та колективах.

Гепатит А у Вінниці та області

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій громаді виявили понад 100 випадків захворювання на гепатит А.

Пізніше головний санлікар Ігор Кузін зауважив, що така кількість захворювань - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Додамо, що 30 жовтня стало відомо, що у Вінницькій області гепатит А почав реєструвати не лише в обласному центрі, а й в інших населених пунктах.

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