Гепатит А зафіксували вже в шести областях України

Випадки захворювання гепатитом А в Україні вже зафіксовано у шести областях. Новий випадок підтвердили у Волинській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.
"У листопаді на Волині зареєстрували випадок вірусного гепатиту А. Занедужала доросла людина з Луцької громади", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що в осередку захворювання проведено епідрозслідування, встановлено коло контактних, за якими триває медичний нагляд. Всі пройшли обстеження на гепатит А, результати - негативні.
Окрім того, під час комунікаційних заходів фахівці центру наголошували на методах профілактики цього захворювання.
Як уберегтися від гепатиту А?
Гепатит А в Україні
Наразі в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.
Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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