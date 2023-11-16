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Гепатит А зафиксировали уже в шести областях Украины

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Случаи заболевания гепатитом А в Украине уже зафиксированы в шести областях. Новый случай подтвердили в Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волынского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

"В ноябре на Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А. Заболел взрослый человек из Луцкой общины", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что в очаге заболевания проведено эпидрасследование, установлен круг контактных, за которыми продолжается медицинское наблюдение. Все прошли обследование на гепатит А, результаты - отрицательные.

Кроме того, во время коммуникационных мероприятий специалисты центра отмечали методы профилактики этого заболевания.

Как уберечься от гепатита А?

  • Мойте руки водой с мылом, по меньшей мере, в течение 20 секунд.
  • Всегда мойте руки перед приготовлением/потреблением пищи и после уборной.
  • Мойте овощи и фрукты чистой водой перед тем, как их потреблять.
  • Если не уверены, что вода из-под крана или из колодца безопасна, - используйте для питья, приготовления пищи и мытья овощей и фруктов только бутилированную или кипяченую воду.
  • Следуйте рекомендациям из официальных источников по безопасности воды в вашем регионе.

Гепатит А в Украине

В Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.

Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.

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Волынская областьГепатит А