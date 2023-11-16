Гепатит А зафиксировали уже в шести областях Украины

Случаи заболевания гепатитом А в Украине уже зафиксированы в шести областях. Новый случай подтвердили в Волынской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Волынского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
"В ноябре на Волыни зарегистрировали случай вирусного гепатита А. Заболел взрослый человек из Луцкой общины", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что в очаге заболевания проведено эпидрасследование, установлен круг контактных, за которыми продолжается медицинское наблюдение. Все прошли обследование на гепатит А, результаты - отрицательные.
Кроме того, во время коммуникационных мероприятий специалисты центра отмечали методы профилактики этого заболевания.
Как уберечься от гепатита А?
Гепатит А в Украине
В Украине зафиксировали случаи заболевания гепатитом А в шести областях. В частности, Тернопольской, Волынской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Закарпатской.
Более подробно о причинах вспышки вируса можете узнать в материале РБК-Украина.
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