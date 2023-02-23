"Гепард" на полюванні". Бійці показали, як зеніткою захищають небо від ворога

"Воїни бойового розрахунку зенітної установки Gepard цілодобово несуть чергування, щоб захистити наше небо від ворога. Наші воїни вміло користуються технікою наданою країнами партнерами, за допомогою якої збито значну частину російських повітряних цілей", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що першу партію боєприпасів для зенітних комплексів Gepard поставлять в Україну до липня.

Детальніше про характеристики німецьких Gepard - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.