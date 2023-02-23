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"Гепард" на полюванні". Бійці показали, як зеніткою захищають небо від ворога

Фото: в ЗСУ показали, як зеніткою Gepard захищають небо від ворога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ показали роботу на зенітній самохідній артилерійській установці Gepard. Її бійці використовують, зокрема, для збиття ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Воїни бойового розрахунку зенітної установки Gepard цілодобово несуть чергування, щоб захистити наше небо від ворога. Наші воїни вміло користуються технікою наданою країнами партнерами, за допомогою якої збито значну частину російських повітряних цілей", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall очікує, що першу партію боєприпасів для зенітних комплексів Gepard поставлять в Україну до липня.

Детальніше про характеристики німецьких Gepard - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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