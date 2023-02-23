RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Гепард" на охоте". Бойцы показали, как зениткой защищают небо от врага

Фото: в ВСУ показали, как зениткой Gepard защищают небо от врага (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ показали работу на зенитной самоходной артиллерийской установке Gepard. Ее бойцы используют, в частности, для уничтожения вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.

"Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага. Наши воины умело пользуются техникой предоставленной странами партнерами, с помощью которой сбита значительная часть российских воздушных целей", - говорится в описании под видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейший германский производитель оружия Rheinmetall ожидает, что первую партию боеприпасов для зенитных комплексов Gepard поставят в Украину до июля.

Детальнее о характеристиках немецких Gepard - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПВОВоздушные силы Украины