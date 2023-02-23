"Гепард" на охоте". Бойцы показали, как зениткой защищают небо от врага

"Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага. Наши воины умело пользуются техникой предоставленной странами партнерами, с помощью которой сбита значительная часть российских воздушных целей", - говорится в описании под видео.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейший германский производитель оружия Rheinmetall ожидает, что первую партию боеприпасов для зенитных комплексов Gepard поставят в Украину до июля.

Детальнее о характеристиках немецких Gepard - читайте в материале РБК-Украина.

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