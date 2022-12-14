Георгіївські стрічки та російські прапори. СБУ провела обшуки в офісах заборонених партій

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі та Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За результатами обшуків правоохоронці знайшли зброю, георгіївські стрічки та прапори країни-агресора.

Також було виявлено склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і "методички" російських пропагандистів. У них росіяни закликають до підтримки окупаційних угруповань РФ і надають "рекомендації" щодо насильницького захоплення влади в Україні.

За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь "арсенал" пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку загарбників у разі захоплення Києва і Дніпропетровської області.

Вилучені матеріали направлені на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Наразі у межах кримінального провадження за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб.