Прокремлівська література та сухпайки окупантів: СБУ завершила обшуки УПЦ МП у Харкові
СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що на території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.
До того ж, в одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.
Повідомляється, що наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.
Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.
Нагадаємо, Служба безпеки сьогодні, 10 грудня вранці продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. Цього разу вони проводять заходи в Харкові.
Додамо, вчора СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у двох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.
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