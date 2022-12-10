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Прокремлівська література та сухпайки окупантів: СБУ завершила обшуки УПЦ МП у Харкові

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Харківська область, Субота 10 грудня 2022 17:22
Прокремлівська література та сухпайки окупантів: СБУ завершила обшуки УПЦ МП у Харкові Фото: СБУ завершила обшуки на території Харківської єпархії УПЦ МП (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

СБУ виявила на території Харківської єпархії УПЦ (МП) сотні тисяч готівки, прокремлівську літературу та сухпайки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що на території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.

До того ж, в одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.

Повідомляється, що наразі правоохоронці перевіряють його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.

Всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Нагадаємо, Служба безпеки сьогодні, 10 грудня вранці продовжила обшуки у церквах УПЦ МП. Цього разу вони проводять заходи в Харкові.

Додамо, вчора СБУ провела низку обшуків на території храмів УПЦ Московського патріархату у двох області та показала докази, які свідчать про співпрацю з РФ.

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Служба безпеки України УПЦ МП харков
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