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Георгиевские ленты и российские флаги. СБУ провела обыски в офисах запрещенных партий

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Среда 14 декабря 2022 15:10
Георгиевские ленты и российские флаги. СБУ провела обыски в офисах запрещенных партий Фото: СБУ провела обыски в офисах запрещенных партий и обнаружила георгиевские ленты и российские флаги (t.me/SBUkr)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мероприятий в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По результатам обысков правоохранители обнаружили оружие, георгиевские ленты и флаги страны-агрессора.

Также были обнаружены склады с прокремлевской литературой, агитационными листовками с символикой тоталитарного режима СССР и "методички" российских пропагандистов. В них россияне призывают к поддержке оккупационных группировок РФ и предоставляют "рекомендации" по насильственному захвату власти в Украине.

По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь "арсенал" пропагандистских средств для проведения агитационно массовых мероприятий в поддержку захватчиков в случае захвата Киева и Днепропетровской области.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти) Уголовного кодекса, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, правоохранители обнаружили на территории Харьковской епархии УПЦ (МП) сотни тысяч наличных, прокремлевскую литературу и сухпайки россияне.

Кроме того, еще один российский агент был приговорен к 14 годам тюрьмы за сотрудничество с врагом.

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