"Геополітичне безумство": радник Трампа показав, як Індія фінансує війну Путіна

США вводять нові тарифи проти Індії за російську нафту

Як зазначив Наварро, американські споживачі купують індійські товари. Індія використовує ці долари для купівлі російської нафти зі знижкою. Російську нафту переробляють і перепродують по всьому світу індійські компанії разом із російськими партнерами. Росія при цьому отримує валюту для фінансування своєї війни в Україні.

За його словами, поки Росія продовжує атакувати Україну за фінансової підтримки Індії, американські та європейські платники податків змушені витрачати десятки мільярдів доларів на оборону України.

Тим часом Індія зберігає високі тарифи і торговельні бар'єри для американського експорту. Понад 300 тисяч солдатів і мирних жителів загинули, НАТО на східному фланзі стає більш вразливим, а Захід оплачує індійську нафтову схему, зазначив радник Білого дому.

Торгові бар'єри та дефіцит США

За його даними, Індія встановлює одні з найвищих середніх тарифів у світі та щільну мережу нетарифних бар'єрів, які б'ють по американських робітниках і компаніях. У результаті США мають величезний торговельний дефіцит з Індією, майже 50 млрд доларів щорічно. При цьому ці долари США Індія використовує для купівлі російської нафти.

До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російська нафта становила менше 1% індійського імпорту. Відтоді щоденні поставки зросли до більш ніж 1,5 млн барелів - понад 30% від загального обсягу імпорту.

Прибуток індійської нафтової галузі

Наварро заявив, що зростання імпорту російської нафти не пов'язане з внутрішніми потребами Індії. Основний стимул - прибуток великих нафтових компаній. Переробні заводи перетворили Індію на центр переробки дешевої російської нафти.

Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують паливо в Європу, Африку та Азію. Це захищає Індію від санкційного контролю під приводом нейтралітету.

Вплив на світову економіку та війну

Індія експортує понад мільйон барелів нафтопродуктів на день, що становить більше половини обсягу нафти, імпортованої з Росії. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.

Залежність Індії від російської нафти підриває зусилля світової спільноти з ізоляції економіки війни Путіна. Фактично Індія стає глобальним пунктом переробки російської нафти, перетворюючи заборонену сировину на високоприбутковий експорт і забезпечуючи Москву необхідними доларами, додав радник Білого дому.

Військові поставки та політика США

Індія сильно залежить від російської зброї. Росія постачала приблизно 36% усіх індійських закупівель озброєнь у 2020-2024 роках. США, Франція та Ізраїль поступово постачають Індії зброю, але угоди часто супроводжуються умовою передання технологій і будівництва заводів на території Індії.

"Це зводить нанівець будь-які вигоди від скорочення торгового балансу Америки, а також створює ризик передання передового військового потенціалу США Індії, яка тепер заграє як із Росією, так і з Китаєм", - ідеться в статті.

Наварро заявив, що "адміністрація Байдена здебільшого дивилася крізь пальці на це стратегічне і геополітичне безумство". Адміністрація Трампа приступила до вирішення. Нещодавній указ президента вводить 25% тариф національної безпеки на індійські товари у відповідь на імпорт російської нафти. Цей тариф додається до вже наявного взаємного тарифу 25%.

"Ця дворівнева політика вдарить по Індії в ключовій точці - доступі до ринків США - і одночасно перекриє фінансову підтримку Росії. Якщо Індія хоче бути стратегічним партнером США, їй потрібно почати діяти як партнер", - додав торговий радник.