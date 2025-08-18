"Геополітичне безумство": радник Трампа показав, як Індія фінансує війну Путіна

США посилюють тиск на Індію через імпорт російської нафти. Новий тариф спрямований на захист американських інтересів і скорочення підтримки війни Путіна.
Про це заявив торговий радник Білого дому Пітер Наварро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю в Financial Times.
Як зазначив Наварро, американські споживачі купують індійські товари. Індія використовує ці долари для купівлі російської нафти зі знижкою. Російську нафту переробляють і перепродують по всьому світу індійські компанії разом із російськими партнерами. Росія при цьому отримує валюту для фінансування своєї війни в Україні.
За його словами, поки Росія продовжує атакувати Україну за фінансової підтримки Індії, американські та європейські платники податків змушені витрачати десятки мільярдів доларів на оборону України.
Тим часом Індія зберігає високі тарифи і торговельні бар'єри для американського експорту. Понад 300 тисяч солдатів і мирних жителів загинули, НАТО на східному фланзі стає більш вразливим, а Захід оплачує індійську нафтову схему, зазначив радник Білого дому.
За його даними, Індія встановлює одні з найвищих середніх тарифів у світі та щільну мережу нетарифних бар'єрів, які б'ють по американських робітниках і компаніях. У результаті США мають величезний торговельний дефіцит з Індією, майже 50 млрд доларів щорічно. При цьому ці долари США Індія використовує для купівлі російської нафти.
До вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російська нафта становила менше 1% індійського імпорту. Відтоді щоденні поставки зросли до більш ніж 1,5 млн барелів - понад 30% від загального обсягу імпорту.
Наварро заявив, що зростання імпорту російської нафти не пов'язане з внутрішніми потребами Індії. Основний стимул - прибуток великих нафтових компаній. Переробні заводи перетворили Індію на центр переробки дешевої російської нафти.
Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують паливо в Європу, Африку та Азію. Це захищає Індію від санкційного контролю під приводом нейтралітету.
Індія експортує понад мільйон барелів нафтопродуктів на день, що становить більше половини обсягу нафти, імпортованої з Росії. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.
Залежність Індії від російської нафти підриває зусилля світової спільноти з ізоляції економіки війни Путіна. Фактично Індія стає глобальним пунктом переробки російської нафти, перетворюючи заборонену сировину на високоприбутковий експорт і забезпечуючи Москву необхідними доларами, додав радник Білого дому.
Індія сильно залежить від російської зброї. Росія постачала приблизно 36% усіх індійських закупівель озброєнь у 2020-2024 роках. США, Франція та Ізраїль поступово постачають Індії зброю, але угоди часто супроводжуються умовою передання технологій і будівництва заводів на території Індії.
"Це зводить нанівець будь-які вигоди від скорочення торгового балансу Америки, а також створює ризик передання передового військового потенціалу США Індії, яка тепер заграє як із Росією, так і з Китаєм", - ідеться в статті.
Наварро заявив, що "адміністрація Байдена здебільшого дивилася крізь пальці на це стратегічне і геополітичне безумство". Адміністрація Трампа приступила до вирішення. Нещодавній указ президента вводить 25% тариф національної безпеки на індійські товари у відповідь на імпорт російської нафти. Цей тариф додається до вже наявного взаємного тарифу 25%.
"Ця дворівнева політика вдарить по Індії в ключовій точці - доступі до ринків США - і одночасно перекриє фінансову підтримку Росії. Якщо Індія хоче бути стратегічним партнером США, їй потрібно почати діяти як партнер", - додав торговий радник.
Нагадаємо, Індія після початку російського вторгнення в Україну різко збільшила торгівлю з Росією, зокрема, купуючи її нафту, яка приносить доходи для військової машини Кремля.
За даними опитування Центру Разумкова, у січні 2024 року Індія перейшла для українців у категорію ворожих країн. Вона опинилася в компанії таких країн, як Китай, КНДР та Іран.