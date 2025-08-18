"Геополитическое безумие": советник Трампа показал, как Индия финансирует войну Путина

США усиливают давление на Индию из-за импорта российской нефти. Новый тариф направлен на защиту американских интересов и сокращение поддержки войны Путина.
Об этом заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью в Financial Times.
Как отметил Наварро, американские потребители покупают индийские товары. Индия использует эти доллары для покупки российской нефти со скидкой. Российская нефть перерабатывается и перепродается по всему миру индийскими компаниями вместе с российскими партнерами. Россия при этом получает валюту для финансирования своей войны в Украине.
По его словам, пока Россия продолжает атаковать Украину при финансовой поддержке Индии, американские и европейские налогоплательщики вынуждены тратить десятки миллиардов долларов на оборону Украины.
Между тем Индия сохраняет высокие тарифы и торговые барьеры для американского экспорта. Более 300 тысяч солдат и мирных жителей погибли, НАТО на восточном фланге становится более уязвимым, а Запад оплачивает индийскую нефтяную схему, отметил советник Белого дома.
По его данным, Индия устанавливает одни из самых высоких средних тарифов в мире и плотную сеть нетарифных барьеров, которые бьют по американским рабочим и компаниям. В результате США имеют огромный торговый дефицит с Индией, почти 50 млрд долларов ежегодно. При этом эти доллары США Индия использует для покупки российской нефти.
До вторжения России в Украину в феврале 2022 года российская нефть составляла менее 1% индийского импорта. С тех пор ежедневные поставки выросли до более чем 1,5 млн баррелей - более 30% от общего объема импорта.
Наварро заявил, что рост импорта российской нефти не связан с внутренними потребностями Индии. Основной стимул - прибыль крупных нефтяных компаний. Перерабатывающие заводы превратили Индию в центр переработки дешевой российской нефти.
Компании покупают нефть со значительной скидкой, перерабатывают и экспортируют топливо в Европу, Африку и Азию. Это защищает Индию от санкционного контроля под предлогом нейтралитета.
Индия экспортирует более миллиона баррелей нефтепродуктов в день, что составляет более половины объема импортируемой из России нефти. Доходы идут политически связанным энергетическим олигархам и далее в военный бюджет Путина.
Зависимость Индии от российской нефти подрывает усилия мирового сообщества по изоляции экономики войны Путина. Фактически Индия становится глобальным пунктом переработки российской нефти, превращая запрещенное сырье в высокодоходный экспорт и обеспечивая Москву необходимыми долларами, добавил советник Белого дома.
Индия сильно зависит от российского оружия. Россия поставляла примерно 36% всех индийских закупок вооружений в 2020-2024 годах. США, Франция и Израиль постепенно поставляют Индии оружие, но сделки часто сопровождаются условием передачи технологий и строительства заводов на территории Индии.
"Это сводит на нет любые выгоды от сокращения торгового баланса Америки, а также создает риск передачи передового военного потенциала США Индии, которая теперь заигрывает как с Россией, так и с Китаем", - говорится в статье.
Наварро заявил, что "администрация Байдена в основном смотрела сквозь пальцы на это стратегическое и геополитическое безумие". Администрация Трампа приступила к решению. Недавний указ президента вводит 25% тариф национальной безопасности на индийские товары в ответ на импорт российской нефти. Этот тариф добавляется к уже существующему взаимному тарифу 25%.
"Эта двухуровневая политика ударит по Индии в ключевой точке - доступе к рынкам США - и одновременно перекроет финансовую поддержку России. Если Индия хочет быть стратегическим партнером США, ей нужно начать действовать как партнер", - добавил торговый советник.
Напомним, Индия после начала российского вторжения в Украину резко увеличила торговлю с Россией, в частности, покупая ее нефть, которая приносит доходы для военной машины Кремля.
По данным опроса Центра Разумкова, в январе 2024 года Индия перешла для украинцев в категорию враждебных стран. Она оказалась в компании таких стран, как Китай, КНДР и Иран.