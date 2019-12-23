Геокадастр назвал условие отмены моратория на продажу земли

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Основным условием отмены моратория на продажу земли было вступление в силу закона об обороте земель

В Госгеокадастре назвали условие отмены моратория на открытие рынка сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, основным условием отмены моратория на продажу земли было вступление в силу закона об обороте земель.

"Поскольку принятие закона не произошло, в действие вступили пункты 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины. Согласно которым, до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года, запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ", - говорится в сообщении.

В частности, не допускается:

купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, земель, перешедших к коммунальной собственности согласно пункту 21 этого раздела или переданы в коммунальную собственность согласно статье 14 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков" собственникам земельных долей (паев), кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей;

Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков" собственникам земельных долей (паев), кроме изъятия (выкупа) их для общественных потребностей; купля-продажа или другим способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использования) земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей.

Ранее глава Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов. По его словам, принятие закона об обороте земли являются лишь частью внедрения земельной реформы. Верховная рада в течение следующего года будет принимать законопроекты, которые смогут урегулировать все земельные вопросы для функционирования рынка.

Также Разумков назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе. Он дал комитету поручение завершить этот процесс до 10 января 2020 года.

Также сообщалось, что голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря.