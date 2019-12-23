ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Геокадастр назвав умову скасування мораторію на продаж землі

Новини » Політика     23.12.2019 - 21:40
Геокадастр назвав умову скасування мораторію на продаж землі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Основною умовою скасування мораторію на продаж землі було набуття чинності закону про обіг земель

У Госгеокадастре назвали умову скасування мораторію на відкриття ринку сільськогосподарських земель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, основною умовою скасування мораторію на продаж землі було набуття чинності закону про обіг земель.

"Оскільки прийняття закону не сталося, набули чинності пункти 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України. Згідно з яким, до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, не допускається:

  • купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності згідно з пунктом 21 цього розділу або передані в комунальну власність відповідно до статті 14 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;
  • купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів. За його словами, прийняття закону про обіг землі є лише частиною впровадження земельної реформи. Верховна рада протягом наступного року буде приймати законопроекти, які зможуть врегулювати всі земельні питання для функціонування ринку.

Також Разумков назвав термін, коли комітет завершить розгляд поправок до законопроекту про земельну реформу. Він дав доручення комітету завершити цей процес до 10 січня 2020 року.

Також повідомлялося, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня.

В Раді пояснили, чому закон про ринок землі запрацює лише наприкінці 2020 року  Разумков заявив про конценсунс в питанні роботи аграрного комітету
Новини України Рынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся