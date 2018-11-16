География поддержки Тимошенко равномерно распределена по всей стране, - политолог

Фото: Кость Бондаренко (mpmschool.org.ua)

Бондаренко подчеркнул, что Тимошенко имеет наибольшее количество голосов во всех регионах

География поддержки лидера "Батькивщины", кандидата в президенты Юлии Тимошенко равномерно распределена по всей стране. Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко, комментируя результаты последних социологических исследований.

"Опросы фиксируют увеличение отрыва Юлии Тимошенко от главных конкурентов – на сегодня уже почти в два раза. И ее рейтинг уже дважды выше, чем у действующего президента. На Банковой вынуждены лихорадочно искать рецепты, как хотя бы сократить это отставание. Очевидно, что лозунги "армия, язык, вера" не сыграли и уже не играют той роли, на которую надеялся президент. Именно поэтому лозунги начали менять. Сейчас на плакатах появился призыв "Прочь от Москвы!", - сказал эксперт.

По его мнению, президент делает ставку на западную Украину, на правый националистический электорат. При этом Бондаренко отмечает, что это кампания, под которой может подписаться даже Олег Тягнибок, но на самом деле это лишь ограничивает его потенциал.

Эксперт подчеркнул, что согласно последним социологическим исследованиям, Тимошенко имеет наибольшее количество голосов во всех без исключения регионах, макрорегионах страны.

"У нее география поддержки распределена по всей стране равномерно. И еще один момент –Тимошенко теперь выигрывает уже в любого кандидата во втором туре... Действующая власть просто не знает, как решить "проблему Тимошенко", - резюмировал эксперт.