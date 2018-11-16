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Географія підтримки Тимошенко рівномірно розподілена по всій країні, - політолог

Новини » Вибори Президента 2019    16.11.2018 - 13:12
Географія підтримки Тимошенко рівномірно розподілена по всій країні, - політолог
Фото: Кость Бондаренко (mpmschool.org.ua)

Бондаренко підкреслив, що Тимошенко має найбільшу кількість голосів у всіх регіонах

Географія підтримки лідера "Батьківщини", кандидата у президенти Юлії Тимошенко рівномірно розподілена по всій країні. Таку думку висловив політолог Кость Бондаренко, коментуючи результати останніх соціологічних досліджень.

"Опитування фіксують, збільшення відриву Юлії Тимошенко від головних конкурентів – на сьогодні вже майже в два рази. І її рейтинг вже двічі вище, аніж у діючого президента. На Банковій змушені гарячково шукати рецепти, як хоча б скоротити це відставання. Очевидно, що гасла "армія, мова, віра" не зіграли і вже не грають тієї ролі, на яку сподівався президент. Саме тому гасла почали міняти. Зараз на плакатах з'явився заклик "Геть від Москви!", - сказав експерт.

На його думку, президент робить ставку на західну Україну, на правий націоналістичний електорат. При цьому Бондаренко наголошує, що це кампанія, під якою може підписатися навіть Олег Тягнибок, але насправді це лише обмежує його потенціал.

Експерт підкреслив, що відповідно до останніх соціологічних досліджень, Тимошенко має найбільшу кількість голосів у всіх без виключення регіонах, макрорегіонах країни.

"У неї географія підтримки розподілена по всій країні рівномірно.  І ще один момент –Тимошенко тепер виграє вже в будь-якого кандидата у другому турі… Чинна влада просто не знає, як вирішити  "проблему Тимошенко", - резюмував експерт.

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