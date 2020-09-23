Гент - Динамо: где смотреть матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевское "Динамо" сыграет на выезде с бельгийским "Гентом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам поля, но именно у подопечных Мирчи Луческу больше шансов на проход в групповой турнир.

23 сентября 22:00

Гент, стадион "Геламко Арена"

Поединок состоится в среду, 23 сентября, на стадионе "Геламко Арена" в Генте и пройдет без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть игру на телеканале "Футбол 2".

Фартовый арбитр

Матч рассудит судейская бригада из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Он работал с украинскими командами (как клубов, так и сборных) на 11 поединках и в одном из них они не проигрывали. В частности, трижды судил поединки "Динамо" в еврокубках.

В 2011 году на поединке группового этапа Лиги Европы в Киеве со "Сток Сити" был зафиксирован результат 1:1. А ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16 с "Манчестер Сити" и матч группового этапа Лиги чемпионов 2016/17 с "Наполи" завершились со счетом 0:0.

В качестве лайнсменов выступят его соотечественники Октавиан Шовре и Себастьян Георге, ответственный за VAR - итальянец Массимилиано Иррати.