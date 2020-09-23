Гент - Динамо: прогноз на плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты верят в проход киевлян, но не в победу в первой игре

Бельгийский "Гент" и киевское "Динамо" проведут первый матч в плей-офф квалификации Лиги чемпионов - последнего отборочного этапа в групповой турнир. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

23 сентября 22:00

Гент, стадион "Геламко Арена"

Букмекеры отдают минимальное предпочтение бельгийскому клубу. Победа "Гента" соответствует коэффициенту 2,50, тогда как успех "Динамо" оценивается в 2,75. Коэффициент на ничью составляет 3,10.

По мнению специалистов, наиболее вероятный счет - ничья 1:1, которая оценивается в 5,50. Чуть менее вероятной считается победа "Гента" 1:0 за 7,50, а также успех "Динамо" с минимальным счетом - 8,00.

Самыми вероятными авторами голов являются украинцы - Роман Яремчук (2,90) и Владислав Супряга (3,10).

Несмотря на то, что бельгийцы считаются фаворитами первого матча, букмекерские котировки показывают, что "бело-синие", скорее всего, пройдут в групповой турнир. Коэффициент на проход "Динамо" составляет 1,65, на "Гент" - 2,24.

Напомним, "Динамо" отправилось на матч Лиги чемпионов за два дня до игры с двумя нападающими в составе.