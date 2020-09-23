Гент - Динамо: де дивитися матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: гравці "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Київське "Динамо" зіграє на виїзді з бельгійським "Гентом" в рамках плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Букмекери віддають мінімальну перевагу господарям поля, але саме у підопічних Мірчі Луческу більше шансів на прохід у груповий турнір.

23 вересня 22:00

Гент, стадіон "Геламко Арена"

Поєдинок відбудеться в середу, 23 вересня, на стадіоні "Геламко Арена" в Генті та пройде без глядачів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися гру на телеканалі "Футбол 2".

Фартовий арбітр

Матч розсудить суддівська бригада з Румунії на чолі з Овідіу Хацеганом. Він працював з українськими командами (як клубів, так і збірних) на 11 поєдинках і в жодному з них вони не програвали. Зокрема, тричі судив поєдинки "Динамо" у єврокубках.

У 2011 році в поєдинку групового етапу Ліги Європи в Києві зі "Сток Сіті" був зафіксований результат 1:1. А гра-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2015/16 з "Манчестер Сіті" і матч групового етапу Ліги чемпіонів 2016/17 з "Наполі" завершилися з рахунком 0:0.

У ролі лайнсменів виступлять його співвітчизники Октавіан Шовре і Себастьян Георге, відповідальний за VAR - італієць Массіміліано Ірраті.