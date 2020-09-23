Гент - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Фото: тренировка "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Киевское "Динамо" сыграет в гостях у "Гента" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Трансляция начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 2". Ответный матч состоится 29 сентября в Киеве.

5 мин. до начала матча

21:55 Команды выходят на поле

21:30 Мирча Луческу повторяет свой состав на матч с "АЗ Алкмаром". Отличие лишь на скамейке запасных, где появился Виктор Цыганков.

Вим де Деккер провел несколько замен, если сравнивать с матчем предыдущего раунда против "Рапида". Не помогут команде Свен Кумс и Георгий Чакветадзе. На скамейке запасных начнет поединок защитник Дино Арсланаджич, вместо которого выйдет украинец Игорь Пластун. Также в стартовом составе "Гента" - бывшие игроки киевского клуба Безус и Яремчук.

21:20 Уже известны стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан - Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера - Буяльский, Сидорчук, Шапаренко - де Пена, Родригеш - Супряга

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Цыганков, Леднев, Андриевский, Сирота

"Гент": Руф - Фортуна, Нгаде-Нгаджуи, Пластун, Кастро-Монтес - Дорш, Овусу - Оджиджа-Офоэ, Яремчук, Безус - Депуатр

Запасные: Коосеманс, Ньянгбо, Мохаммади, Ботака, Маррех, Кляйндинст, Арсланджич

21:10 Киевский клуб выйдет на поле в белой форме (голкипер - в черном комплекте), а хозяева - в синей экипировке (вратарь - в красном).

Фото fcdynamo.kiev.ua

21:00 Приветствуем на первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.