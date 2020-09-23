Гент - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів (рахунок 1:1)

Стежимо за першим міжнародним виїзним матчем киян поточного сезону
Київське "Динамо" зіграє в гостях у "Гента" в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 2". Матч-відповідь відбудеться 29 вересня в Києві.
Перший тайм 1:1
41 хв. Кляйндінст головою переправив м'яч у сітку воріт "Динамо" після помилки Бущана на виході.
36 хв. Найнебезпечніший випад "Гента". На сильний удар Безуса з-за меж штрафного зреагував Бущан.
31 хв. А тепер навпаки: жовту картку отримує Родрігес за фол проти Фортуни.
29 хв. Перший кутовий для "Гента", але м'яч вибитий.
28 мин. де Пена заробив штрафний удар, який сам же і виконав, але Руф забрав м'яч до рук.
25 хв. Замість травмованого українця на поле виходить Кляйндинст.
Як би там не було, але Яремчука шкода. #ГентДинамо— Yura Marel (@marel99) September 23, 2020
22 хв. Пауза у матчі. Яремчуку потрібна допомога лікарів, він не зможе продовжити гру - потрібна заміна.
21 хв. А тим часом дощить в Бельгії.
Lucescu loves his towels #GNTDYN #UCL pic.twitter.com/wiizmvA9jA— Football 24/7 (@Foet247Europe) September 23, 2020
18 хв. "Динамо" відкрило рахунок, але не стало закриватися і намагається закріпити перевагу.
13 хв. Попереджено отримав Фортуна за фол проти Родрігеса.
9 хв. ГОООООЛ на виїзді забиває Супряга. Яудова атака лівим флангом: Караваєв на Буяльського, який і перенаправив м'яч далі на Владислава, а той з метра спокійно закотив м'яч у ворота. Спочатку арбітр не зарахував гол, проте після перегляду відеоповтору зарахував взяття воріт.
4 хв. Перший удар в матчі - по воротах "Гента"! Родрігеш скинув м'яч на Супрягу і той пробив з льоту з-за меж штрафного майданчика, але в руки голкіперу.
1 хв. Поєдинок розпочався! Супряга і Буяльський розіграли м'яч з центра поля.
21:55 Команди виходять на поле. А за ними - гімн Ліги чемпіонів.
Ready for the warming up #gntdyn #UCL #kaagent pic.twitter.com/ahXoC36eti— KAA Gent (@KAAGent) September 23, 2020
21:45 Футболісти розминаються перед грою.
Speed & quality in the passing #gntdyn #UCL #kaagent pic.twitter.com/xlM3j3SLns— KAA Gent (@KAAGent) September 23, 2020
21:30 Мірча Луческу повторює свій склад на матч з "АЗ Алкмаром". Відмінність лише на лавці запасних, де з'явився Віктор Циганков.
Вім де Деккер провів кілька замін, якщо порівнювати з матчем попереднього раунду проти "Рапіда". Не допоможуть команді Свен Кумс і Георгій Чакветадзе. На лавці запасних почне поєдинок захисник Діно Арсланаджіч, замість якого вийде українець Ігор Пластун. Також в стартовому складі "Гента" - колишні гравці київського клубу Безус та Яремчук.
21:20 Вже відомі стартові склади команд.
"Динамо": Бущан - Караваєв, Миколенко, Забарний, Кендзьора - Буяльський, Сидорчук, Шапаренко - де Пена, Родрігеш - Супряга
Запасні: Бойко, Вербич, Шепелев, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Сирота
Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Гента»!#FCDKLive #ГентДинамо pic.twitter.com/PebG4Tkm1J— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 23, 2020
"Гент": Руф - Фортуна, Нгаде-Нгаджуі, Пластун, Кастро-Монтес - Дорш, Овусу - Оджіджа-Офое, Яремчук, Безус - Депуатр
Запасні: Косеманс, Ньянгбо, Мохаммаді, Ботак, Маррех, Кляйндінст, Арсланджіч
21:10 Київський клуб вийде на поле в білій формі (голкіпер - у чорному комплекті), а господарі - у синьому екіпіруванні (воротар - у червоному).
Фото fcdynamo.kiev.ua
21:00 Вітаємо на першому матчі стадії плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.