Гент - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів (рахунок 1:1)

Фото: тренування "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Стежимо за першим міжнародним виїзним матчем киян поточного сезону

Київське "Динамо" зіграє в гостях у "Гента" в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 2". Матч-відповідь відбудеться 29 вересня в Києві.

Перший тайм 1:1

41 хв. Кляйндінст головою переправив м'яч у сітку воріт "Динамо" після помилки Бущана на виході.

36 хв. Найнебезпечніший випад "Гента". На сильний удар Безуса з-за меж штрафного зреагував Бущан.

31 хв. А тепер навпаки: жовту картку отримує Родрігес за фол проти Фортуни.

29 хв. Перший кутовий для "Гента", але м'яч вибитий.

28 мин. де Пена заробив штрафний удар, який сам же і виконав, але Руф забрав м'яч до рук.

25 хв. Замість травмованого українця на поле виходить Кляйндинст.

Як би там не було, але Яремчука шкода. #ГентДинамо — Yura Marel (@marel99) September 23, 2020

22 хв. Пауза у матчі. Яремчуку потрібна допомога лікарів, він не зможе продовжити гру - потрібна заміна.

21 хв. А тим часом дощить в Бельгії.

18 хв. "Динамо" відкрило рахунок, але не стало закриватися і намагається закріпити перевагу.

13 хв. Попереджено отримав Фортуна за фол проти Родрігеса.

9 хв. ГОООООЛ на виїзді забиває Супряга. Яудова атака лівим флангом: Караваєв на Буяльського, який і перенаправив м'яч далі на Владислава, а той з метра спокійно закотив м'яч у ворота. Спочатку арбітр не зарахував гол, проте після перегляду відеоповтору зарахував взяття воріт.

4 хв. Перший удар в матчі - по воротах "Гента"! Родрігеш скинув м'яч на Супрягу і той пробив з льоту з-за меж штрафного майданчика, але в руки голкіперу.

1 хв. Поєдинок розпочався! Супряга і Буяльський розіграли м'яч з центра поля.

21:55 Команди виходять на поле. А за ними - гімн Ліги чемпіонів.

21:45 Футболісти розминаються перед грою.

21:30 Мірча Луческу повторює свій склад на матч з "АЗ Алкмаром". Відмінність лише на лавці запасних, де з'явився Віктор Циганков.

Вім де Деккер провів кілька замін, якщо порівнювати з матчем попереднього раунду проти "Рапіда". Не допоможуть команді Свен Кумс і Георгій Чакветадзе. На лавці запасних почне поєдинок захисник Діно Арсланаджіч, замість якого вийде українець Ігор Пластун. Також в стартовому складі "Гента" - колишні гравці київського клубу Безус та Яремчук.

21:20 Вже відомі стартові склади команд.

"Динамо": Бущан - Караваєв, Миколенко, Забарний, Кендзьора - Буяльський, Сидорчук, Шапаренко - де Пена, Родрігеш - Супряга

Запасні: Бойко, Вербич, Шепелев, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Сирота

"Гент": Руф - Фортуна, Нгаде-Нгаджуі, Пластун, Кастро-Монтес - Дорш, Овусу - Оджіджа-Офое, Яремчук, Безус - Депуатр

Запасні: Косеманс, Ньянгбо, Мохаммаді, Ботак, Маррех, Кляйндінст, Арсланджіч

21:10 Київський клуб вийде на поле в білій формі (голкіпер - у чорному комплекті), а господарі - у синьому екіпіруванні (воротар - у червоному).

Фото fcdynamo.kiev.ua

21:00 Вітаємо на першому матчі стадії плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.