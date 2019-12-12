Гент - Александрия: анонс матча

"Александрия" на выезде проведет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Гента". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают украинский клуб аутсайдером поединка. Подопечные Шарана потеряли все шансы на выход из группы.

12 декабря 22:00

Гент, стадион "Геламко Арена"

Бронзовый призер чемпионата Украины завершит свой путь в еврокубках матчем в Бельгии. "Александрия" потеряла шансы на выход в плей-офф в предыдущем туре, проиграв дома "Вольфсбургу". Но ошибочно думать, что этот матч уже ничего не значит для подопечных Владимира Шарана. Команда попытается одержать первую победу в своем дебютном выступлении на групповом этапе и поднятся с последнего места, опередив "Сент-Этьен".

"Гент", за который выступают украинцы Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы. Однако бельгийская команда продолжает заочную борьбу с "Вольфсбургом" за первое место в группе, занять которое важно с точки зрения жребия 1/16 финала.

"Гент" и "Александрию" рассудит румынская бригада арбитров. Главным рефери встречи станет румынский рефери Раду Петреску, который в нынешнем сезоне уже работал на матче украинской команды. Тогда в ответном поединке плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" в Запорожье сыграла вничью с "Эспаньолом" (2:2).