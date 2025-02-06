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У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження аеродрому "Приморсько-Ахтарський"

Четвер 06 лютого 2025 07:56
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У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження аеродрому "Приморсько-Ахтарський" Фото: Генштаб ЗСУ розповыв про ураження аеродрому Приморсько-Ахтарський (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Краснодарському краї у ніч проти 6 лютого був уражений військовий аеродром "Приморсько-Ахтарський", й на об'єкті були вибухи і сталася пожежа. Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У військовому відомстві зазначили, що дане російське летовище "Приморсько-Ахтарський" є об’єктом оперативного базування авіаційних засобів.

"Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей", - розповіли в Генштабі.

Було підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, і також виникла пожежа. Військові також додали, що результати ураження уточнюються.

У Генштабі наголосили, що удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення - триватимуть.

"Далі буде…Слава Україні!" - йдеться в публікації.

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження аеродрому &quot;Приморсько-Ахтарський&quot;

Вибухи у Приморсько-Ахтарську

Раніше повідомлялося, що у російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю пролунали вибухи ввечері напередодні, 5 лютого.

В мережі були оприлюднені відео про "бавовну". На кадрах було видно дим, та звучали сирени і був звук, схожий на роботу мотора БПЛА.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко розповів, що приліт був у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де розташовується один зі складів з "Шахедами".

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