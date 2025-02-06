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В Генштабе ВСУ подтвердили поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский"

Четверг 06 февраля 2025 07:56
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В Генштабе ВСУ подтвердили поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский" Фото: Генштаб ВСУ рассказал о поражении аэродрома Приморско-Ахтарский (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Краснодарском крае в ночь на 6 февраля был поражен военный аэродром "Приморско-Ахтарский", и на объекте были взрывы и произошел пожар. Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В военном ведомстве отметили, что данный российский аэродром "Приморско-Ахтарский" является объектом оперативного базирования авиационных средств.

"Используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа "Shahed" по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей", - рассказали в Генштабе.

Было подтверждено попадание и взрывы в районе цели, и также возник пожар. Военные также добавили, что результаты поражения уточняются.

В Генштабе отметили, что удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и терроре гражданского населения - будут продолжаться.

"Дальше будет... Слава Украине!" - говорится в публикации.

В Генштабе ВСУ подтвердили поражение аэродрома &quot;Приморско-Ахтарский&quot;

Взрывы в Приморско-Ахтарске

Ранее сообщалось, что в российском городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края раздались взрывы вечером накануне, 5 февраля.

В сети были обнародованы видео о "хлопке". На кадрах был виден дым, но звучали сирены и был звук, похожий на работу двигателя БПЛА.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал, что прилет был в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где располагается один из складов с "Шахедами".

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