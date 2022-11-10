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В Генштабі вперше відрегували на ймовірний вихід окупантів з Херсону

Фото: підтвердити чи спростувати втечу окупантів з Херсону Генштаб поки не може (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Імовірний вихід російських військ з Херсону є результатом активних дій українських бійців. Втім, зараз не можна підтвердити чи спростувати втечу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Сили оборони України також продовжують ведення активних дій на Херсонщині та Миколаївщині. Хочу наголосити, що за кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само як ворог виходив з Києва, з Харківщини, залишав острів Зміїний. Імовірний вихід з Херсону - це результат наших активних дій", - наголосив Громов.

За його словами, безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами й тим самим не залишили ворогу іншого виходу як вдатися до втечі.

"Але на даний час ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про так зване "виведення російських військ з Херсона. Ми продовжуємо ведення наступальної операції за своїм планом. Очікуйте на офіційні повідомлення Генерального штабу щодо ведення бойових дій", - підкреслив Громов.

Передісторія

Нагадаємо, що вчора Міноборони РФ віддало наказ своїм військам відступити із західного (правого) берега Дніпра, почати відхід на східний (лівий) берег.

Зазначимо, в Міноборони США повідомили, що вже фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона, проте "процес відходу може тривати тижні".

Тим часом британська розвідка вже назвала причини відступу російських військ із Херсона. Там вважають, що відхід окупантів був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що ворог не збирається здавати позиції без бою. Тому Збройні Сили України на півдні просуваються обережно, аби контрнаступ ішов із найменшими втратами.

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