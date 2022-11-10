В Генштабе впервые отреагировали на вероятный выход оккупантов из Херсона

"Силы обороны Украины также продолжают ведение активных действий в Херсонской и Николаевской областях. Хочу отметить, что за каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших воинов. Так же как враг выходил из Киева, из Харьковщины, покидал остров Змеиный. Вероятный выход из Херсона - это результат наших активных действий", - подчеркнул Громов.

По его словам, непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили его систему управления войсками и тем самым не оставили врагу другого выхода, как убежать.

"Но в настоящее время мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом "выведении российских войск из Херсона". Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официальных сообщений Генерального штаба о ведении боевых действий", - подчеркнул Громов.

Предыстория

Напомним, что вчера Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с западного (правого) берега Днепра, начать отход на восточный (левый) берег.

Отметим, в Минобороны США сообщили, что уже фиксируют первые признаки отступления российских войск из Херсона, однако "процесс отхода может длиться недели".

Тем временем британская разведка уже назвала причины отступления российских войск из Херсона. Там считают, что уход оккупантов был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями, потому что враг не собирается сдавать позиции без боя.

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