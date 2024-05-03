У Генштабі вказали на важливий нюанс щодо проходження ВЛК

Висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) діє один рік. Тому військовозобов'язані мають проходити її щороку.

Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.

"У людини за рік можуть статися суттєві зміни у стані здоров’я. Можливо, потрібно буде десь пролікуватися. За рік людина може отримати травму, захворіти, не дай Боже, на серйозні захворювання. Тому зверненням до ВЛК або підтверджується придатність до військової служби, або виноситься інше рішення", - повідомив він.

Глущенко додав, що після оновлення даних військовозобовʼязаний отримає запрошення на ВЛК.

"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому", - зазначив він.

Разом з тим він підкреслив, що наразі не стоїть завдання, щоб автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК.

"Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять", - зазначив Глущенко.