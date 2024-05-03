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У Генштабі вказали на важливий нюанс щодо проходження ВЛК

П'ятниця 03 травня 2024 11:18
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У Генштабі вказали на важливий нюанс щодо проходження ВЛК Ілюстративне фото (Суспільне)
Автор: Валерія Поліщук

Висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) діє один рік. Тому військовозобов'язані мають проходити її щороку.

Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NV.

"У людини за рік можуть статися суттєві зміни у стані здоров’я. Можливо, потрібно буде десь пролікуватися. За рік людина може отримати травму, захворіти, не дай Боже, на серйозні захворювання. Тому зверненням до ВЛК або підтверджується придатність до військової служби, або виноситься інше рішення", - повідомив він.

Глущенко додав, що після оновлення даних військовозобовʼязаний отримає запрошення на ВЛК.

"На цей момент питання стоїть виключно в оновленні даних. Якщо пан Віктор буде запрошений на ВЛК відповідною повісткою, він прийде і пройде ВЛК. Питання стоїть про оновлення даних, наголошую на цьому", - зазначив він.

Разом з тим він підкреслив, що наразі не стоїть завдання, щоб автоматично всі, хто оновлюють дані, отримують направлення на проходження ВЛК.

"Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації, наявності тих завдань, які перед ним стоять", - зазначив Глущенко.

Реформа військово-лікарських комісій в Україні

Зараз ВЛК загрузла майже в тому ж рівні скандалів і корупції, що й колишні військкомати. Відомо безліч історій про те, як за хабар люди можуть отримати будь-яку довідку про дискваліфікацію. Тому влада вирішила реформувати ВЛК.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що військово-лікарська комісія країни працює неефективно. За його словами, влада підготує рішення для усунення цих проблем.

У вересні президент вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони рішення про реформування військово-лікарської експертизи у Збройних силах України.

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