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В Генштабе указали на важный нюанс по прохождению ВВК

Пятница 03 мая 2024 11:18
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В Генштабе указали на важный нюанс по прохождению ВВК Иллюстративное фото (Суспільне)
Автор: Валерия Полищук

Заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) действует один год. Поэтому военнообязанные должны проходить ее ежегодно.

Об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NV.

"У человека за год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-то пролечиться. За год человек может получить травму, заболеть, не дай Бог, серьезными заболеваниями. Поэтому обращением в ВВК или подтверждается пригодность к военной службе, или выносится другое решение", - сообщил он.

Глущенко добавил, что после обновления данных военнообязанный получит приглашение на ВВК.

"На данный момент вопрос стоит исключительно в обновлении данных. Если господин Виктор будет приглашен на ВВК соответствующей повесткой, он придет и пройдет ВВК. Вопрос стоит об обновлении данных, подчеркиваю это", - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что пока не стоит задача, чтобы автоматически все, кто обновляют данные, получают направление на прохождение ВВК.

"Такое решение принимает ТЦК, исходя из обновленной информации, наличия тех задач, которые перед ним стоят", - отметил Глущенко.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

Сейчас ВВК погрязла почти в том же уровне скандалов и коррупции, что и бывшие военкоматы. Известно множество историй о том, как за взятку люди могут получить любую справку о дисквалификации. Поэтому власти решили реформировать ВВК.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебная комиссия страны работает неэффективно. По его словам, власти подготовят решение для устранения этих проблем.

В сентябре президент внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны решение о реформировании военно-врачебной экспертизы в Вооруженных силах Украины.

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