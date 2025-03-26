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В Генштабе ответили на обвинения РФ в нарушении условий перемирия

Среда 26 марта 2025 15:43
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В Генштабе ответили на обвинения РФ в нарушении условий перемирия Иллюстративное фото: в Генштабе ответили на обвинения РФ относительно ударов по энергетике (facebook.com\MinistryofDefence.UA)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны Украины не наносили удары по российской энергетической инфраструктуре в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как отметили в Генштабе, заявления российского министерства обороны о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.

"25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма", - сказано в заявлении.

В Генштабе отметили, что российское военное ведомство распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.

Переговорный процесс по завершению войны

США начали ряд переговоров с Украиной и Россией о перемирии и предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Киевом и Москвой.

Украина сразу согласилась на это предложение, а вот Кремль не давал прямого ответа. При этом россияне высказали ряд дополнительных условий, среди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.

В минувшие выходные в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России по завершению войны.

Украина и США уже опубликовали совместные заявления о том, о чем было договорено в Саудовской Аравии.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

В понедельник Штаты проводили переговоры с российской делегацией, которые длились около 12 часов.

Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны условия для перемирия с Украиной на море.

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