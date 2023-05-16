У Генштабі уточнили кількість збитих російських ракет під час нічної атаки

Під час нічної атаки по Україні 16 травня РФ використала шість "Кинджалів", дев'ять "Калібрів", а також десять ракет наземного базування. Усі були знищені українськими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Варто зазначити, раніше було відомо, що під час нічної атаки з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М"). На той момент інформація уточнювалася.

"За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет "Кинджал", дев'ять крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Нагадаємо, що сьогодні вночі Росія вчергове масовано атакувала Україну. Загалом, за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті.

Своєю чергою начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що столицю атакували одночасно із застосуванням дронів, крилатих ракет та ракет балістичного типу.

Міністр оборони Олексій Резніков підрахував, що за цю та ще одну атаку окупантів українським бійцям вдалося знищити вже 7 аеробалістичних ракет "Кинжал", які раніше були не під силу нашим ППО. Таким чином, у ворога залишається вже менш як 80 "Кинжалів".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив особливість нічної атаки росіян і чому ворог націлений на Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.