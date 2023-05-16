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В Генштабе уточнили количество сбитых российских ракет во время ночной атаки

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Вторник 16 мая 2023 19:37
В Генштабе уточнили количество сбитых российских ракет во время ночной атаки Фото: в Генштабе уточнили количество сбитых российских ракет во время ночной атаки (t.me/dsszzi.official)
Автор: Татьяна Степанова

Во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала шесть "Кинжалов", девять "Калибров", а также десять ракет наземного базирования. Все были уничтожены украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробалистических ракет "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"), из которых все были уничтожены нашими защитниками", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, ранее было известно, что во время ночной атаки из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", девять крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). На тот момент информация уточнялась.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Напомним, что сегодня ночью Россия в очередной раз массированно атаковала Украину. В общей сложности, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет и все они были сбиты.

В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что столицу атаковали одновременно с применением дронов, крылатых ракет и баллистического ракет.

Министр обороны Алексей Резников подсчитал, что за эту и еще одну атаку оккупантов украинским бойцам удалось уничтожить уже 7 аэробалистических ракет "Кинжал", которые ранее были не по силам нашим ПВО. Таким образом, у врага остается уже менее 80 "Кинжалов".

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