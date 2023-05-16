Нічна атака. Яка її особливість і чому ворог націлений на Київ: пояснення Ігната

Російські війська під час останньої атаки випустили аж 6 аеробалістичних "Кинжалів" по Україні. Вразити таку кількість ракет одночасно українським силам вдалося вперше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Особливість останньої атаки - це використання великої кількості аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Таку кількість саме цих засобів ураження було використано вперше", - каже Ігнат.

За його словами, це надзвичайно символічно для ворога - бити саме в серце країни. Також Ігнат нагадав, що столиця була основною метою ворога з перших днів агресії Росії. Був намір оточити і захопити Київ.

"Але ворогу не вдалося це зробити та зараз просто триває "повітряний тероризм" саме столиці", - зазначив Ігнат.

Нічна атака Росії

Нагадаємо, що сьогодні вночі Росія вчергове масовано атакувала Україну. Загалом, за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, було випущено 18 ракет і всі вони були збиті.

Своєю чергою начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що це був уже 8-й повітряний напад на Київ з початку травня, який став винятковим за своєю щільністю. Столицю атакували одночасно із застосуванням дронів, крилатих ракет та ракет балістичного типу.

Міністр оборони Олексій Резніков підрахував, що за цю та ще одну атаку окупантів українським бійцям вдалося знищити вже 7 аеробалістичних ракет "Кинжал", які раніше були не під силу нашим ППО. Таким чином, у ворога залишається вже менш як 80 "Кинжалів".

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