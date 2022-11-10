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У Генштабі розповіли про втрати ворожих найманців під Бахмутом

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Четвер 10 листопада 2022 11:47
У Генштабі розповіли про втрати ворожих найманців під Бахмутом Фото: у Генштабі розповіли про втрати ворожих найманців під Бахмутом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російській війська зазнають значних втрат у війні проти України. Так, лише за одну добу ворожа приватна військова компанія на Бахмутському напрямку втратила 138 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"За отриманою інформацією, лише протягом однієї доби на Бахмутському напрямку в складі приватної військової компанії втрати склали 138 осіб, з них третина, а саме 40 чоловік вбитими, решта - поранені, з яких 24 важкі і, напевне, теж ніколи не побачать своїх рідних", - сказав він.

Зазначимо, що за даними українського Генштабу з початку повномасштабної війни РФ втратила 78 690 військових.

Додамо, що російські окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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