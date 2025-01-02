У Генштабі розповіли, скільки техніки та військових втратила РФ за добу

Ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 1 січня відбулося 125 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де вже зафіксовано 35 атак ворога. Зокрема, українські військові показали, як знищують окупантів у Покровську Донецької області. Бої йдуть у приватному секторі міста.

Крім того, російські війська атакували позиції Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку Донецької області. Внаслідок боїв деякі позиції були зруйновані.

Своєю чергою в Новий рік на фронті відбулись майже 200 атак, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 штурмів у бік 16 населених пунктів.

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