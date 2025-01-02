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В Генштабе рассказали, сколько техники и военных потеряла РФ за сутки

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о потерях РФ на 2 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За первые сутки нового года Россия потеряла на фронте 1370 военных. Кроме того, ВСУ лишили оккупантов четырех танков и 20 артсистем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 792170 (+1370) человек ликвидировано;
  • танков - 9676 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 20056 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 21552 (+20) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1032 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 330 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 21200 (+69) ед;
  • крылатые ракеты - 3003 ед;
  • корабли/катера - 28 ед;
  • подводные лодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 32729 (+54) ед;
  • специальная техника - 3675 (+3) ед.

 

Ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 1 января произошло 125 боевых столкновений. Самой "горячей" остается ситуация на Покровском направлении, где уже зафиксировано 35 атак врага. В частности, украинские военные показали, как уничтожают оккупантов в Покровске Донецкой области. Бои идут в частном секторе города.

Кроме того, российские войска атаковали позиции Сил обороны в Часовом Яру и Торецке Донецкой области. В результате боев некоторые позиции были разрушены.

В свою очередь в Новый год на фронте состоялись почти 200 атак, на Покровском направлении ВСУ остановили 57 штурмов РФ вблизи 16 населенных пунктов.

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