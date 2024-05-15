В Генштабі розповіли, що відбувається на Харківському напрямку зараз

"На Харківському напрямку противник активних дій з початку доби не проводив, намагається закріпитися на досягнутому рубежі та здійснює перегрупування", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу, ЗСУ за допомогою засобів розвідки здійснюється виявлення окремих груп противника, місця розгортання його артилерійських засобів та завдається вогневе ураження з метою недопущення накопичення ворогом сил і засобів в північній частині міста Вовчанськ.

"Крім того, ЗСУ продовжують проведення прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотних систем місця зосередження живої сили і техніки російських окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій", - додали у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Харківському напрямку

На ранок 15 травня спроби російських загарбників прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку зупинено. Ситуація трохи стабілізувалася, проте бої продовжуються.

При цьому, як з'ясували партизани, штурмові підрозділи окупантів на Харківському напрямі зазнають великих втрат. Також через велику кількість колишніх ув'язнених у бойовому складі між загарбниками часто виникають конфлікти.

Зазначимо, що у зв'язку з наступом РФ у Харківській області не виключена загроза і для Сумської. На даний момент на Сумському напрямку окупанти накопичують сили, проте поки що критичне угруповання для проведення наступу в Сумському напрямку не створено.