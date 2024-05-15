Наступ РФ на Харківську область: в ОСУВ "Хортиця" розповіли про ситуацію
Спроби російських загарбників прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку зупинено. Ситуація трохи стабілізувалася, проте бої тривають.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ситуація залишається загостреною, підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Однак спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено, ситуацію дещо стабілізовано, зокрема на Харківському напрямку", - заявив він.
За словами Волошина, оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, при цьому вона динамічно змінюється.
"Тривають жорстокі оборонні бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Там є населені пункти, на яких російські війська намагаються закріпитися і використовувати для подальшого просування", - зазначив він.
При цьому Волошин додав, що минулої доби на Харківському напрямку відбито 11 атак росіян, зокрема, на таких напрямках, як Глибоке - Липці, Лук'янці - Липці, Борисівка - Нескучне.
Ситуація на фронті
Останніми місяцями на східному фронті України спостерігається загострення ситуації. Після затяжних боїв російським військам вдалося взяти під контроль Авдіївку, що стало плацдармом для подальшого наступу.
Минулого тижня російські війська відновили наступ на півночі Харківської області, намагаючись прорвати українську оборону.
При цьому Сили оборони зупинили просування російських загарбників, заблокувавши їх на поточних позиціях. Глава військової розвідки України Кирило Буданов заявив про тенденцію до стабілізації.
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