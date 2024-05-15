Сил окупантів наразі не достатньо для наступу у Сумському напрямку, - начальник ОТУВ "Сіверськ"

Окупанти накопичують сили, втім наразі критичного угрупування для проведення наступу у Сумському напрямку не створено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону,

"Наша розвідка працює. І відповідно до розвитку подій, ми будемо давати відповідь, свої оборонні заходи проводити", - поінформував він.

Водночас він наголосив, що якщо загарбники будуть обирати певний напрямок для даних дій, це буде помітно.

"Певне накопичення відбувається, але критичного угрупування не створено для проведення масштабного наступу", - зауважив Мисник.

Ризик наступу РФ на Сумську область

Напередодні голова ГУР МО Кирило Буданов заявив, що після атак на Харківському напрямку окупанти планують потужний удар у напрямку Сум.

Також, за його словами, загарбники планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку наразі проводять у Харківській області.

Крім того, як раніше заявив Мисник, у Сумській області готові давати відсіч у разі спроб атак окупантів.

Також у Сумській області на тлі постійних атак РФ місцевим мешканцям рекомендують евакуюватися із 10-кілометрової зони.

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