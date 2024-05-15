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В Генштабе рассказали, что происходит на Харьковском направлении сейчас

Фото: россияне прекратили атаки на Харьковском направлении 15 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Харьковском направлении с утра среды, 15 мая, российские войска не атакуют позиции ВСУ. Оккупанты пытаются закрепиться и перегруппировываются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении противник активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку", - говорится в сообщении.

В свою очередь, ВСУ с помощью средств разведки осуществляется выявление отдельных групп противника, места развертывания его артиллерийских средств и наносится огневое поражение с целью недопущения накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанск.

"Кроме того, ВСУ продолжают проведение прочесывания городской застройки, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотных систем места сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов и возможные места оборудования враждебных позиций", - добавили в Генштабе ВСУ.

Потери РФ на Харьковском направлении

Всего с начала наступательных действий врага на Харьковском направлении с 10 мая потери в живой силе российских оккупантов составляют 615 убитыми и ранеными, уничтожены или повреждены 98 единиц вооружения и военной техники.

Ситуация на Харьковском направлении

На утро 15 мая попытки российских захватчиков прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении остановлены. Ситуация немного стабилизировалась, однако бои продолжаются.

При этом, как выяснили партизаны, штурмовые подразделения оккупантов на Харьковском направлении несут большие потери. Также из-за большого количества бывших заключенных в боевом составе между захватчиками часто возникают конфликты.

Отметим, что в связи с наступлением РФ в Харьковской области, не исключена угроза и для Сумской. На данный момент на Сумском направлении оккупанты накапливают силы, однако пока критическая группировка для проведения наступления в Сумском направлении не создана.

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