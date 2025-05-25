У Генштабі розкрили, на скільки поповнили "обмінний фонд" за час Курської операції

Обмін полоненими

Нагадаємо, що 16 травня в Стамбулі між Україною і Росією відбулися прямі переговори, під час яких сторони домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".

Протягом трьох останніх днів - у п'ятницю, суботу та неділю - цей процес було успішно здійснено. Зокрема, сьогодні додому повернулися 303 українських захисники.

"Третя частина обміну у форматі 1000 на 1000, про який вдалося домовитися в Туреччині, завершена", - повідомив у соцмережах президент України Володимир Зеленський.

Крім того, сьогодні представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що завершивши обмін у форматі "1000 на 1000", Україна вже працює над наступними операціями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.