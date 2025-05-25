В Генштабе раскрыли, на сколько пополнили "обменный фонд" за время Курской операции

Обмен пленными

Напомним, что 16 мая в Стамбуле между Украиной и Россией прошли прямые переговоры, в ходе которых стороны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".

На протяжении трех последних дней - в пятницу, субботу и воскресенье - этот процесс был успешно осуществлен. В частности, сегодня домой вернулись 303 украинских защитника.

"Третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена", - сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, сегодня представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что завершив обмен в формате "1000 на 1000", Украина уже работает над следующими операциями.

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