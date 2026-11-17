За інформацією військових, унаслідок удару впали арка та проліт автомобільної частини переправи. Через руйнування проїзд для машин став неможливим. Залізнична частина мосту встояла, однак її арка також пошкоджена.

"Росія роками будувала довкола нього міф про "навіки російський" Крим, і саме ця споруда тепер частково лежить у воді", - підкреслили в Генштабі.

Там додали, що ця атака була завершальним етапом тривалої операції. Протягом кількох тижнів українські підрозділи послідовно виводили з ладу російські засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційні системи.

Це мало підготувати умови для комплексного удару із застосуванням українських засобів ураження.

"Для окупантів це не символічний удар. Міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України йшли пальне, боєприпаси, техніка й особовий склад", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також звернули увагу на пошкодження інших переправ, які Росія використовувала для логістики.

Йдеться про мости через Чонгар і в Генічеську. На тлі цих ударів можливості окупантів перевозити військові вантажі на південь України суходолом стають дедалі обмеженішими.